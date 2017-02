Il s'appelle Gary White et il est gardien de but du FC Shettleston, un club de la banlieue de Glasgow qui évolue dans un championnat local d'Écosse, la West of Scotland Super League.

Gary White a fait l'actualité bien malgré lui ces derniers jours: il a en effet été expulsé pour avoir uriné derrière ses buts en plein match!

Les faits se sont produits à la 72e minute du match qui opposait Shettleston à Shotts Bon Accord. Selon le Scottish Sun, qui cite le manager du club John Fallon Jr, le gardien a demandé en vain une pause-pipi durant la deuxième mi-temps.

«Il était prêt à effectuer un dégagement aux six mètres quand il a crié au juge de touche qu'il avait besoin d'aller aux toilettes, explique l'entraîneur. L'arbitre assistant lui a répondu: «On ne peut pas arrêter le jeu!» Avant de dégager, Gary a donc couru derrière le but et il a pissé contre le mur. Quand il est revenu, il a été expulsé par l'arbitre.»

Le gardien a été remplacé par un joueur de champ, et Shettleston a tout de même réussi à tenir le score et à gagner son match (1-0). Mais John Fallon Jr a néanmoins toujours un problème: «Il n'y a rien qui parle de cela dans les règles du jeu. Nous sommes un peu perdus...»

COMING UP: We chat to Gary Whyte - the Scottish goalkeeper SENT OFF for doing a pee behind the goals???????? pic.twitter.com/ZLCabBYOUn — Radio Yorkshire (@Radio_Yorkshire) 31 janvier 2017

(Le Matin)