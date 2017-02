La rencontre entre Lyon et Saint-Etienne, remportée par les Verts à Geoffroy-Guichard (2-0), s'est terminée dans une atmosphère très tendue.

Les joueurs lyonnais Rachid Ghezzal et Corentin Tolisso ont été expulsés successivement à la 92e et à la 93e minute. Le premier après une vilaine altercation avec Fabien Lemoine. Le second, à cause d'un tacle dangereux sur ... Fabien Lemoine.

Des insultes sur le chemin des vestiaires

Le joueur de Saint-Etienne est rentré aux vestiaires complètement dépité avant même le coup de sifflet final. «Je ne joue pas pour me faire casser la jambe», a-t-il notamment lâché (voir vidéo ci-dessous).

Bernard Caïazzo, le président du comité de surveillance de Saint-Etienne, a surenchéri dans cette vidéo captée par les caméras de Canal +. «Non mais tu as raison, c’est des enc… Ce sont des malades mentaux», a-t-il lancé.

Des insultes qui devraient encore jeter de l'huile de feu au lendemain de la défaite de l'Olympique lyonnais.

???? Lemoine : "Je ne joue pas pour me faire casser la jambe"



???? Caïazzo : "Tu as raison, mais c'est des enc... !" #Jplus1 pic.twitter.com/EdubrCtR6l — J+1 (@jplusun) 5 février 2017

(Le Matin)