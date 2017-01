Les 32es de finale de la FA Cup, qui ont eu lieu ce week-end en Angleterre, ont donné l'occasion aux managers de Premier League de procéder à un large turn-over.

Les montants des transferts ayant pris l'ascenseur ces dernières années en Angleterre, les joueurs qui se sont assis sur le banc au coup d'envoi - voire pendant tout le match - représentaient une valeur marchande faramineuse de... 959 millions de francs suisses, selon un calcul effectué par The Sun. Oui, vous avez bien lu, près d'un milliard de francs de transferts ont été laissés de côté ce week-end!

A eux seuls, les remplaçants des six premiers du classement de Premier League pesaient 646 millions de francs. Ces six clubs dans le détail (dans l'ordre décroissant de la valeur de leur banc):

Manchester United: Paul Pogba (110 millions) et Henrikh Mkhitaryan (37 millions) n'ont pas joué contre Reading (succès mancunien 4-0). En tout, José Mourinho a laissé une valeur marchande de 187 millions sur le banc.

Liverpool: Les joueurs envoyés s'asseoir par Jürgen Klopp au coup d'envoi - parmi lesquels Roberto Firmino, Adam Lallana ou Georgino Wijnaldum - représentaient un montant global de 145 millions de francs. Commentaire de Klopp: «C'est peut-être le banc le plus fort que j'ai jamais eu dans ma vie.» Au vu du résultat (0-0 contre l'équipe de 4e division de Plymouth Argile, match à rejouer à Plymouth), le manager d'Anfield Road a fait une fausse économie.

Chelsea: Avec des remplaçants de luxe comme Eden Hazard, Diego Costa ou N'Golo Kante, la valeur du banc de Chelsea était de 136 millions au coup d'envoi de son match contre Peterborough (4-1).

Manchester City: Aleksandar Kolarov, Claudio Bravo et Jesus Navas représentaient une grande partie des 110 millions laissés de côté par Pep Guardiola.

Tottenham Hotspur et Arsenal: Les deux autres membres du Top-6 de Premier League ont été plus classiques. Ils ont respectivement laissé une valeur marchande de 44 et 24 millions de francs sur le banc.

Dans les autres clubs, de grands noms comme Yohan Cabaye (Crystal Palace), Dimitri Payet (West Ham United) ou Nathan Redmond (Southampton) ont tous chauffé le banc durant ce week-end.

Plus gros transfert de l'histoire du foot, Paul Pogba est resté en survêtement samedi à Old Trafford. Image: Reuters.

(Le Matin)