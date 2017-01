La belle série de Chelsea a pris fin mercredi à White Hart Lane.

Vainqueurs de leurs 13 derniers matches en Premier League, les Blues se sont inclinés 2-0 sur le terrain de Tottenham dans le dernier match de la 20e journée. Les hommes d'Antonio Conte n'avaient plus connu la défaite en championnat depuis le 24 septembre et un autre derby londonien, perdu 3-0 sur la pelouse d'Arsenal. Ils partagent justement le record de victoires consécutives obtenues sur une saison avec les Gunners et leur version 2001/2002.

Chelsea, qui ne possède plus que cinq longueurs d'avance sur son dauphin Liverpool, a cédé mercredi sur deux buts de l'intenable Dele Alli. L'international anglais de 20 ans a signé son troisième doublé d'affilée en Premier League, sur deux reprises de la tête et en profitant les deux fois d'un centre parfait de Christian Eriksen, aux 46e et 54e minutes. Ce succès mérité permet à Tottenham de revenir à hauteur de Manchester City, à désormais 7 points de Chelsea. (atsLe Matin)