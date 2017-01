Olivier Giroud est en feu depuis le début de l'année 2017. Après son extraordinaire «coup du scorpion» contre Crystal Palace, le Français fut le grand artisan de la remontée d'Arsenal face à Bournemouth (de 3-0 à 3-3).

A la suite de son égalisation de la tête à la 92e minute, Giroud n'a pas oublié de rendre hommage ... à son propre but. L'ancien de Montpellier a ainsi imité son geste contre Crystal Palace dans le vide. Une célébration originale qui n'a pas du tout plus à certains fans des Gunners.

Ceux-ci reprochent à l'attaquant d'avoir ainsi gâché plusieurs secondes qui auraient pu permettre à Arsenal de marquer encore un but pour remporter les trois points.

Giroud taking the time to do that scorpion celebration, with several minutes still to win the game, was monumentally stupid.

«Giroud qui prend le temps de faire cette célébration du scorpion alors qu'il y a encore plusieurs minutes à jouer est vraiment stupide.»

Glad I wasn't the only one wondering what Giroud was doing with his celebration when there was still time to win the game.