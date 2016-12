Harry Kane, l'attaquant de Tottenham, a fait preuve d'une belle dose d'auto-dérision mercredi soir, après avoir expédié un penalty aux étoiles sur la pelouse de Southampton (victoire des Spurs 4-1 malgré cet échec de Kane).

Il a posté un tweet plein d'humour dans lequel il dit envisager de se reconvertir au... football américain! «S'il y a un club de @NFL (ndlr: la National Football League américaine) qui cherche un kicker (ndlr: celui qui frappe les engagements) pour le futur, jetez un coup d’œil à mon match de ce soir», écrit-il.

Il est vrai que pour un beau raté, c'était un beau raté! A mieux y regarder la vidéo ci-dessus, on s'aperçoit que Kane met tellement de force au moment de poser son pied d'appui (le gauche) qu'il arrache une motte et que le ballon se surélève légèrement au moment où il arme sa frappe du droit.

D'ailleurs, Kane se retourne immédiatement pour regarder la motte en question. Cela n'a pas empêché certains internautes de parodier les images sur la toile.

If there's any @NFL teams looking for a kicker in the future, have a look at my game tonight! ???? #SOUTOT