La France n'a pas encore son billet pour la Coupe du monde 2018 en Russie. Une incroyable bourde de Hugo Lloris dans le temps additionnel a précipité sa défaite 2-1 face à la Suède à Stockholm.

A la faveur de succès acquis sur un lob d'Ola Toivonen armé depuis le rond central dans la... cage vide après une mauvaise relance de Lloris, la Suède s'empare de la tête du groupe A.

Mea culpa

Le capitaine de l'équipe de France Hugo Lloris a admis être «le responsable» de la défaite contre la Suède (2-1). «Le match se dirigeait vers (un match nul), malheureusement, il y a eu un coup du sort dans les dernières secondes. J'en suis le responsable et j'assume pleinement cette erreur», a assuré Lloris, après la rencontre en zone mixte.

«Je voulais relancer propre comme j'essaye toujours de le faire. Après, le mérite en revient au joueur qui a pressé, à celui qui a marqué en une touche (Ola Toivonen). On le sait, pour le gardien, la moindre erreur peut se transformer en but et cela a été le cas malheureusement», a regretté Lloris, devenu le gardien le plus capé de l'histoire de l'équipe de France devant Fabien Barthez vendredi dernier.

«J'en ai fait une avant, j'en fais une (vendredi) et peut-être que j'en ferai d'autres à l'avenir. Mais je les assumerai toujours, je garde la tête haute. Même si le sentiment est regrettable», a-t-il ajouté.

Son sélectionneur Didier Deschamps ne cherchait pas à l'accabler: «C'est malheureux pour lui, c'est malheureux pour l'équipe, mais quand un gardien fait une erreur, cela a des conséquences immédiates, a-t-il remarqué devant les caméras de TF1. Mais Hugo a été décisif en tant d'autres circonstances qu'on ne peut pas lui en vouloir.»

(Le Matin)