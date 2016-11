L’arbitre écossais Douglas Ross officiait hier soir à Lisbonne en Ligue des champions en tant qu’assistant de son compatriote M. Collum lors du choc entre le Sporting et le Real Madrid (1-2). Jusque-là, rien à redire, d'autant que sa prestation fut exemplaire.

Problème pourtant il y a, car il a pour cela dû sécher une commission parlementaire où sa présence était pourtant requise en sa qualité de député élu sous la bannière du parti conservateur. Voilà qui n’a pas plu du tout à ses adversaires politiques, lesquels en ont aussitôt profité pour siffler hors-jeu l’arbitre à la double casquette.

Selon la BBC, la critique la plus virulente est venue de Ben Macpherson, membre du Parti national écossais. «Manifestement, a dénoncé l'opposant, Douglas Ross accorde plus de valeur à son boulot du week-end payé 40000 livres par an - et aux voyages tous frais payés à Lisbonne et ailleurs en Europe - qu'à ses responsabilités de député et d'élu local.»

Le juge de ligne avait déjà été montré du doigt «lorsqu’il avait manqué un vote-clé au Parlement parce qu'il était en Suisse pour une formation des arbitres en vue de la Coupe du Monde.»

Arbitre ou député, l'Ecossais au drapeau devra sans doute à l'avenir mieux choisir ses priorités. Faute de quoi, ses électeurs risquent de glisser un carton rouge dans les urnes à la prochaine occasion...

