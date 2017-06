Désormais libre après s’être officiellement désengagé hier du contrat le liant à Lugano, Paolo Tramezzani sera peut-être le nouveau coach du FC Sion. Mais Tourbillon n’est pas le seul point de chute potentiel pour l’Italien dont le nom circule aussi pour reprendre Sassuolo, en série A, ou Novare.

«Il correspond en tout cas à ce que je recherche, explique Christian Constantin. On sait ce qu’il a fait en Suisse depuis son arrivée cet hiver. En 2017, il a totalement métamorphosé Lugano, qu’il a conduit de la 9e place au 3e rang européen. Il a aussi pour lui l’éducation italienne...» Le président du FC Sion n’a jamais caché son intérêt pour les techniciens transalpins comme en témoignent les précédents passages d’Alberto Bigon, Gennaro Gattuso ou Gianni Dellacasa sur le banc valaisan. «C’est avec le style italien qu’on avait fait nos bons résultats. Ca nous a toujours bien convenu jusque-là. Et c’est un style qui convient manifestement aussi à Chelsea, au Bayern Munich et à la Juve (il rigole)...»

Des discussions vont être entamées dans la journée pour un dénouement espéré avant le week-end. «J’espère y voir plus clair dans les 48 heures», confirme Constantin au moment où la piste Gabri (Ajax Amsterdam?) semble s’éloigner. (Le Matin)