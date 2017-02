Il s'appelle Jungyu Lee, il est sud-coréen, il est fan du Liverpool FC, et il s'est mis en tête de réaliser un pari fou: rallier la ville anglaise en vélo depuis chez lui pour aller assister à un match de son club favori!

Ce supporter invétéré a mis très exactement 235 jours pour parcourir les 17'190 kilomètres séparant son domicile d'Anfield Road, traversant au total douze pays asiatiques et européens.

Jungyu Lee est arrivé à destination juste avant le choc Liverpool - Chelsea de mardi soir (1-1), mais il n'a pas pu y assister. Motif? Le match se jouait à guichets fermés, et il n'a pas pu se procurer de billet.

Tout ça pour rien, pourrait-on croire. Pas tout à fait. L'histoire de Jungyu Lee a été relayée par la BBC, qui a diffusé son interview. Les dirigeants du LFC ont donc eu vent de ce périple et ils ont eu la réaction qu'il fallait: ils lui ont offert une place pour le match Liverpool - Tottenham Hotspur, le samedi 11 février prochain.

On espère juste pour Jungyu Lee qu'il ne sera pas sur le chemin du retour à cette date...

South Korean Liverpool fan Jungyu Lee cycled for 235 days and over 10,000 miles to watch them play at Anfield.



Dedication ???? pic.twitter.com/cKrYJznXMO