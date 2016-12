L'Argentin Alejandro Gomez est plus connu pour ses dribbles que pour sa rudesse. L'attaquant de poche (165 cm) de l'Atalanta Bergame fait pourtant le buzz sur internet pour un tacle par derrière.

Gomez a en effet posté sur son compte Instagram une vidéo de ses vacances en famille à Dubaï. On le voit jouer au football, pieds nus dans le sable, avec son fils Bautista.

Mais si la vidéo fait le buzz (près de 200'000 vues en un jour), c'est parce que Gomez tacle violemment son propre enfant les deux pieds en avant. Le petit bonhomme tombe évidemment au sol sous la violence du choc (voir vidéo ci-dessus).

Surnommé «Papu», Alejandro Gomez accompagne cette vidéo de la phrase suivante: «Mon pauvre Bautista, je vais à fond sur chaque ballon». Inutile de préciser que Gomez récolte plus de critiques que de louanges après sa publication.

WATCH: Atalanta striker Alejandro Gomez criticised after posting video of two-footed tackle... on his own son https://t.co/UJaMSvBAd5 pic.twitter.com/vKDsRIsvjN