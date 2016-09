Le FC Zurich a réalisé une très belle performance lors de la 2e journée de Ligue Europa (groupe L). Au Letzigrund, l'équipe d'Uli Forte a battu Osmanlispor Ankara 2-1 de manière méritée.

Des buts inscrits par Schönbächler (45e) et Cavusevic (79e) ont donné les trois points au leader de Challenge League. Les Turcs avaient égalisé contre le cours du jeu par Maher (73e).

Ce succès ne vient pas de nulle part. Le FCZ a clairement été la meilleure équipe sur la pelouse, et il aurait pu ou dû s'imposer de manière plus large. Mais le gardien lituanien Karcemarkas a réalisé plusieurs arrêts décisifs, arrêtant notamment un penalty de Cavusevic (26e), puis sauvant devant Schönbächler (66e) et Winter (84e). Si on ajoute une «montagne» manquée par Rodriguez (60e), cela fait beaucoup et justifie pleinement la victoire suisse.

Schönbächler en vue

Marco Schönbächler a illuminé la soirée en plusieurs circonstances. Il a obtenu le penalty et a provoqué moult problèmes à la défense turque. Mais c'est son but extraordinaire qui va rester dans les mémoires: le numéro 27 a récupéré le ballon dans son camp, près de la ligne de touche, avant de partir dans un incroyable solo: «Schönbi» éliminait quatre adversaires et marquait, à la faveur d'une légère déviation de Demir, l'homme à l'impressionnante barbe rousse.

D'autres Zurichois se sont aussi illustrés. Cavusevic, qui remplaçait Sadiku blessé, a eu le mérite de ne pas baisser les bras après son échec de la 26e. Sa récompense est venue avec son but inscrit sur un centre de Winter, qui avait relayé Schönbächler. Buff et Kukeli méritent aussi une citation de par leur activité inlassable à mi-terrain.

Osmanlispor n'a pas justifié les paroles élogieuses tenues la veille par Uli Forte, qui estimait que cette équipe serait parmi les quatre meilleures si elle évoluait en Super League. La réalité du terrain a été tout autre...

Dans le même groupe, Steaua Bucarest et Villarreal ont fait match nul 1-1. Les Espagnols mènent avec quatre points, contre trois au FCZ et Osmanlispor, et un aux Roumains. (SI/Le Matin)