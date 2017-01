Pour l’équipe de Suisse, le geste de l’année 2016 restera celui réalisé par Xherdan Shaqiri à Saint-Etienne contre la Pologne (1-1). Un geste venu de nulle part, suspendu, arrêté comme figé pour l’éternité. Un geste réalisé le 25 juin dernier, en huitième de finale de l’Euro (perdu aux tirs au but par les joueurs de Petkovic).

A quoi Xherdan a-t-il bien pu penser sur ce coup-là, et d’abord l’artiste a-t-il eu le temps de penser au moment de signer son chef-d’oeuvre d’un acrobatique ciseau retourné? Ce moment d’exception ne se fait-il pas instinctivement? C’est ce que Shaqiri a expliqué au moment de décortiquer sa prise de risques. «J’y suis allé à l’instinct, sans réfléchir. Je n’avais guère le temps d’étudier la question, c’est venu automatiquement. J’avais déjà tenté ce geste contre la Roumanie à Paris, avec certes moins de succès.»

Au Blick, Shaqiri a aussi confié le très fort contenu émotionnel d’une scène pareille: «Je n’avais encore jamais ressenti une telle énergie dans un stade, a-t-il détaillé à nos confrères zurichois. Ce but m’accompagnera toute ma vie, je ne l’oublierai jamais. Partout où je vais, peu importe où dans le monde, on m’en parle d’ailleurs.»

Pourtant, ni l’UEFA ni la FIFA n’ont cru bon de retenir ce but ayant fait le tour du monde - «ce n’est finalement pas très important», relativise son auteur. Qui, avec Stoke City, avait par contre vu son but inscrit à l’extérieur contre Everton en décembre 2015 être nominé parmi les plus beaux de la saison écoulée - le plus beau même pour son club.

Pour le plaisir des yeux, on ne peut du reste s’empêcher de vous remontrer les images de ce petit bijou d'audace finement ciselé...



Xherdan Shaqiri Goal - Everton 1 - 2 Stoke City... par football-live1 (Le Matin)