L'Allemand, grand artisan du renouveau de la Mannschaft et du football germanique, était en place depuis juillet 2011.

Klinsmann paie cher les deux défaites de la semaine dernière, contre le Mexique (2-1) et au Costa Rica (4-0), lesquelles ont compromis la qualification des Américains pour le Mondial 2018 en Russie.

La Fédération américaine n'a pas révélé le nom du successeur de l'ancien international allemand, mais son président Sunil Gulati tiendra une conférence de presse mardi, a-t-elle précisé. Bruce Arena, ancien sélectionneur des Etats-Unis et actuel entraîneur du Los Angeles Galaxy, tiendrait la corde.

Klinsmann, 52 ans, était sous le feu des critiques depuis la semaine dernière. Les Etat-Unis sont derniers du cinquième et dernier tour des éliminatoires de la zone CONCACAF, alors que les trois premiers seulement de ce mini-championnat opposant six équipes seront directement qualifiés pour la Coupe du monde en Russie, le quatrième disputant un barrage intercontinental

Il était confiant

Klinsmann, ancien sélectionneur de l'Allemagne (2004 - 06) et entraîneur de Bayern Munich (2008/09), était contesté depuis le Mondial 2014, où son équipe était sortie d'un groupe très relevé comprenant l'Allemagne, le Portugal et le Ghana, avant de tomber avec les honneurs en 8e de finale contre la Belgique. Depuis, l'ancien attaquant passé notamment par Stuttgart, l'Inter Milan, Monaco, le Bayern et Tottenham, a enchaîné les contre-performances.

Dans un entretien au New York Times, publié lundi, il avait pourtant affirmé "ne pas avoir peur pour son avenir". "Je suis confiant, nous allons empocher les points nécessaires pour nous qualifier et je pense même que nous pouvons gagner le groupe", avait insisté "Klinsi" dont le bilan final à la tête des Etats-Unis est de 55 victoires, 27 défaites et 16 nuls. (Le Matin)