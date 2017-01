Mais qui arrêtera la frénésie d’achat des Chinois cet hiver? Alors qu’Oscar vient à peine de quitter Chelsea pour Shanghai SIPG contre un chèque de 73 millions de francs et que le Shanghai Shenhua n’a pas hésité à offrir à Carlos Tévez un salaire de 44 millions de francs par an (soit environ 120500 francs par jour), la Fédération chinoise voudrait désormais améliorer... son corps arbitral!

Pour cela, ses dirigeants ont manifestement l’intention de débaucher ce qui se fait de mieux en la matière, à savoir l’Anglais Mark Clattenburg (41 ans), tout récemment désigné meilleur arbitre de l’année 2016 lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards tenue à Dubaï. L’as du sifflet serait perçu comme une «recrue de choix» dans un pays où les hommes en noir semblent parfois plus sensibles aux pots de vin qu’à faire respecter le règlement à la lettre.

Pour mémoire, Mark Clattenburg a arbitré l’année dernière la finale de Coupe d'Angleterre, celle de la Ligue des Champions ainsi que la finale de l’Euro 2016.

Après tant de footballeurs, le meilleur arbitre du monde prendra-t-il à son tour la direction de l’Empire du Milieu? L’intéressé ne serait pas opposé à un transfert si l’opportunité se présentait vraiment. «Je suis sous contrat avec la Premier League, a-t-il réagi, mais je me dois de penser à la stratégie à long terme de ma carrière. Combien de temps puis-je durer en tant qu’arbitre? Cela fait douze ans que je suis en Premier League, douze années magnifiques. Il n’y a pas d’offre sur la table mais s’ils en faisaient une, j’y réfléchirais.» En forme d’appel du pied (sifflet?), le message semble on ne peut plus clair.

Messieurs les Chinois, c’est à vous de jouer. (Le Matin)