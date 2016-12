La Fédération rwandaise de football (FERWAFA) a très officiellement mis en place des sanctions contre la sorcellerie, après qu'un joueur a semblé jeter un sort en plein match.

Il y a quelques jours, Moussa Camara, attaquant de Rayon Sport, s'est précipité vers les buts adverses alors que son équipe était menée 0-1 par Mukura Victory Sports. Il a touché la base du poteau, geste qui a été perçu comme un acte de sorcellerie par les joueurs adverses.

Sur les images de l'incident, on peut voir le gardien de but et des joueurs de Mukura poursuivre l'apprenti sorcier, qui a écopé d'un carton jaune. Mais quelques minutes plus tard, Camara réussissait à égaliser!

Cet incident a été pris très au sérieux par les autorités footballistiques du pays. A l'issue d'une session de travail «extraordinaire», la FERWAFA a mis en place de nouvelles sanctions contre ceux qui utiliseraient de la sorcellerie autour des matches, rapporte le New Times, l'un des plus grands journaux locaux.

Les amendes vont de 100'000 francs rwandais (127 francs suisses, pour les joueurs jugés coupables) à 200'000 francs rwandais (254 francs suisses, pour les entraîneurs), en plus d'une amende de 500'000 francs rwandais (635 francs suisses) pour l'équipe impliquée. (Le Matin)