«Rien à dire, la Suisse a été de loin la meilleure équipe. Vraiment impressionnant, bravo». Lars Olsen s'est montré lucide quant à la performance de la sélection qu'il dirige, les Îles Féroé. Vendredi, dans leur stade Torsvollur de Torshavn, les Féringiens ont été archi-dominés par des Suisses souverains dans la possession de balle et les décalages. «Cela a été un peu mieux pour nous en deuxième période. Je dis bien un peu...», a souri Olsen, ancien joueur danois du FC Bâle.

La Nati a tellement impressionné Olsen qu'il a lâché une petite phrase qui veut tout dire: «En fait, ils nous ont plus dominés que le Portugal ici-même». Les Lusitaniens s'étaient pourtant imposés 6-0 sur le synthétique féringien, mais la Suisse a joué encore un cran au dessus, selon Olsen. «Nous avions fait beaucoup d'erreurs et ils en avaient profité. Mais la Suisse a été meilleure aujourd'hui», a conclu le Danois. Un compliment que Vladimir Petkovic a apprécié à sa juste valeur, tout en rappelant que le Portugal, lui, avait su se montrer très réaliste. Contrairement à la Suisse et son problème récurrent d'efficacité. (Le Matin)