LA SELECTION SUISSE

Gardiens: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Roman Bürki (Borussia Dortmund) et Marwin Hitz (Augsbourg).



Défenseurs: Stephan Lichtsteiner (Juventus Turin), Michael Lang (Bâle), Fabian Schär (Hoffenheim), Johan Djourou (SV Hambourg), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Timm Klose (Norwich City), Ricardo Rodriguez (Wolfsburg) et François Moubandje (Toulouse).



Demis: Granit Xhaka (Arsenal), Valon Behrami (Watford), Blerim Dzemaili (Bologna), Fabian Frei (Mayence), Gelson Fernandes (Rennes), Luca Zuffi (Bâle), Admir Mehmedi (Bayer Leverkusen) et Renato Steffen (Bâle).



Attaquants: Breel Embolo (Schalke), Haris Seferovic (Eintracht Francfort, Eren Derdiyok (Galatasaray Istanbul) et Shani Tarashaj (Everton).