Carmen Valentina et Lauren Phillips sont deux actrices porno américaines. Et elles ont trouvé le bon moyen de faire parler d'elles à l'approche du Super Bowl.

Elles ont en effet promis de faire des fellations à leurs followers, si les New England Patriots battent les Atlanta Falcons, dimanche en finale de NFL à Houston.

Carmen et Laura donnent rendez-vous à leurs fans lundi sur leur compte Twitter pour de plus amples détails (cliquez ici pour le compte de Carmen Valentina et ici pour le compte de Lauren Phillips).

L'histoire ne dit pas si Tom Brady et ses coéquipiers des Patriots seront aussi récompensés en cas de victoire... (Le Matin)