Le contrecoup a été violent pour le FC Sion, défait 4-2 par le FC Lugano au Cornaredo, lors de la 27e journée de Super League.

Quatre jours après s'être qualifiés pour la finale de la Coupe de Suisse, les Valaisans se sont affaissés dans le Tessin, à l'image d'un Jérémy Taravel dont les débuts sédunois sont décidément délicats.

Le défenseur français a commencé par être sanctionné pour une faute de main (involontaire) provoquant un penalty la 16e - il avait fait la même chose la semaine passée contre Thoune! - et offrant à Ezgjan Alioski l'ouverture du score. L'attaquant macédonien, homme du match, a signé un hat-trick en huit minutes, prenant l'arrière-garde de vitesse à la 19e et triplant la mise à la 25e sur un penalty qu'il avait lui-même obtenu pour une faute de... Taravel.

L'équipe de Peter Zeidler a fait illusion l'espace d'un quart d'heure, le dernier de la première période, parvenant même à revenir à 3-2 grâce au premier but en championnat de Moussa Konaté depuis le 20 novembre (34e) et le premier but en Suisse de Kevin Constant (39e).

Vaduz battu par Lucerne

Mais, moins qu'un sursaut, il s'est agi d'une poudre aux yeux rincée par le quatrième but luganais offert à la 49e par l'excellent Alioski à Armando Sadiku, sur lequel aurait dû intervenir... Taravel.

La lutte contre la relégation a peut-être bien vécu un tournant décisif ce week-end. Au lendemain des victoires de Lausanne-Sport (4-2 contre Thoune) et de Grasshopper (3-1 contre St-Gall), le FC Vaduz s'est incliné 2-0 chez lui contre Lucerne et a vu son ciel s'obscurcir brutalement.

Car les Liechtensteinois se retrouvent désormais relégués à cinq points du trio LS - Thoune - GC à neuf journées de la fin du championnat. Pas encore un gouffre mais un écart suffisant pour prédire le pire au club de la principauté.

Il a fallu moins d'une minute à Lucerne pour prendre l'avantage, par Schürpf. Vaduz a alors poussé, sans succès, pour écrire une autre fin de saison que celle qui lui semble promise. Fort de cette victoire assurée par Marco Schneuwly (91e), le FCL est quant à lui revenu à deux points de Sion et de la troisième place. (ats/Le Matin)