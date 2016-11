Il y a moins de deux mois - c'était le 2 octobre -, Cristiano Ronaldo inaugurait son hôtel, le «Pestana CR7 Lisboa», situé en plein cœur de Lisbonne, tout près de la Praça do Comércio, la Place du Commerce.

Ce mardi soir, le Real Madrid de Cristiano Ronalo jouait à Lisbonne, contre le Sporting (il s'est imposé 2-1).

Vous avez fait le raccourci? Bingo! Les joueurs et le staff du Real ont dormi dans l'hôtel de leur star, lundi soir, veille de match. Un hôtel quatre étoiles, tout entier dédié à Ronaldo, et où on peut obtenir des chambres à des prix plutôt raisonnables (à partir de 120 francs suisses la nuit). (Le Matin)