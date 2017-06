Cristiano Ronaldo nous a habitué à de beaux gestes sur les terrains de football. Le Portugais en est également capable en dehors. Dans un élan de soutien et de générosité, CR7 a reversé l’intégralité de ses primes de victoires en Liga et Ligue des champions, soit 1,5 million d'euros, aux familles des victimes des attentats du 22 mai à Manchester. Rappelons que la ville anglaise est chère à Ronaldo puisqu'il y a fait les beaux jours des Reds Devils entre 2003 et 2009.

Cristiano a décidé de reverser la totalité de sa prime (1,5 M€) Liga / C1 aux familles des victimes des attentats de #Manchester ???? pic.twitter.com/nyIxQ2wQEC — Real Madrid (@Realmadrifrance) 7 juin 2017

(Le Matin)