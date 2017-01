Olivier Giroud n'a pas attendu longtemps avant de marquer déjà la nouvelle année de son empreinte. Dès le 1er janvier, le Français d'Arsenal a inscrit ce qui pourrait bien être le but de l'année 2017 - et le rester durant... 364 jours! Titularisé hier pour la deuxième fois de la saison par Arsène Wenger, Giroud s’est fendu d’une réalisation aussi belle que spectaculaire, expédiant d’un coup du scorpion le centre d’Alexis Sanchez dans les filets de la cage gardée par Wayne Hennessey (1-0, 17e). Tout simplement génial! Sur ce coup-là, à déguster sans modération, Giroud va être difficile à déloger.

En bonus, on vous livre la réaction du buteur, conscient d'avoir inscrit le plus beau but de sa carrière.

LE BUT DE L’ANNÉE dès le 1er janvier ! ???????????? Olivier Giroud vous souhaite la bonne année ???????? EXCEPTIONNEL ! #ARSCRY #PL #happy2017 pic.twitter.com/y5ArqP2VGR — SFR Sport (@SFR_Sport) 1 janvier 2017

La réaction de Giroud après son but exceptionnel : "Je ne l'avais jamais tenté avant. C'est mon plus beau but !" #PLZone cc @Arsenal_France pic.twitter.com/kyb7Cnrv92 — SFR Sport (@SFR_Sport) 1 janvier 2017

(Le Matin)