On savait déjà que le bouillonnant Antonio Conte vivait les matches des Blues à fond. On ignorait par contre que son engagement n’était pas moins important lors des entraînements... D’où de possibles petits accidents de travail, comme celui qui s’est produit hier. Le coach italien de Chelsea s’est en effet blessé en voulant montrer l’exemple à ses joueurs lors d’un exercice de course. Peut-être avait-il oublié qu’à 47 ans, mieux vaut parfois ne pas trop vouloir en faire...

Pour le Daily Mail, Conte a contracté une blessure au mollet qui devrait l’empêcher de pleinement pouvoir vivre son match cet après-midi contre Stoke City.

D’autant plus que le leader de la Premier League a l’occasion d’égaler ce samedi le record historique du nombre de victoires consécutives en championnat détenu par Arsenal (13e succès de rang lors de l’exercice 2001-2002). Il est malgré tout possible qu'Antonio Conte soit moins expressif qu'à l'accoutumée. Quoi qu'avec l'Italien, on n'est jamais sûr de rien!

(Le Matin)