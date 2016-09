Dans l'émission «Le Vestiaire» sur SFR Sport 1, Souleymane Diawara a expliqué comment il avait atterri à Marseille au terme de la saison 2008-2009. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les premiers contacts n'ont pas été simples.

Joueur de Bordeaux à l'époque, Diawara n'imaginait pas une seconde être appelé par Didier Deschamps, alors coach de Marseille. Quand son téléphone a sonné, il a cru à une blague d'Anthony Le Tallec, spécialiste de ce genre de farce.

«Didier Deschamps m’appelle, il me dit qu’il me veut. Je lui dis qu’est-ce que tu me racontes. Je raccroche. Il me rappelle une deuxième fois. Là, je lui dis : '' Le Tallec, tu crois que je ne t’ai pas reconnu ou quoi ? », raconte Diawara.

Rappelé à l'ordre par son agent, l'international sénégalais finira par rappeler Didier Deschamps pour signer à l'OM. Une anecdote savoureuse et rare dans le football professionnel. (Le Matin)