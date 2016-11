On tient probablement là l'un des plus gros ratés de l'histoire du foot, sinon LE plus gros raté tout court.

La scène s'est produite ce week-end, dans la région de Belgrade, à l'occasion d'un match de «Belgrad Zone League», l'équivalent de la quatrième division en Serbie.

Un attaquant en maillot blanc, au nom inconnu, a profité d'une mésentente entre le gardien et un défenseur adverses. Il s'est alors tranquillement avancé jusqu'au but vide, et arrivé quasi sur la ligne, il a voulu conclure l'affaire.

Mais il a trouvé le moyen d'expédier le ballon... par-dessus la latte! S'il avait voulu faire exprès, il n'aurait pas réussi.

A la place de ce joueur, on ne se réfugierait pas derrière l'excuse que le ballon a rebondi sur une motte juste avant qu'il ne frappe. Non, dans ces cas-là, on se fait tout petit.

Sauf que son raté a déjà commencé à faire le tour la planète! (Le Matin)