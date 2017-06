Le sélectionneur de la Nati était heureux après la victoire de son équipe vendredi aux Îles Féroé (2-0). Il l'a dit, mais il a aussi fait passer quelques messages d'importance.

Vladimir Petkovic, quelle est votre première impression de ce match?

J'aimerais féliciter tous mes joueurs, même ceux qui n'ont pas joué. Nous avons dominé notre adversaire et, ce qui me fait particulièrement plaisir, c'est que nous avons appliqué ce que nous avons travaillé à l'entraînement ces dernières semaines. Nous avons bien abordé ce match sur synthétique et nous en avons été récompensés.

Qu'avez-vous travaillé de manière spécifique?

Le jeu de passes, primordial sur un tel terrain. Les déplacements. Ce genre de choses. Et j'ai vu une équipe à l'écoute, qui a répondu présent. Nous avons été solides. Les Féroé n'ont eu pratiquement aucune occasion. Après, bien sûr, on a marqué le premier but, ce qui nous a permis d'avoir un peu plus d'espaces par la suite. Mais bon, les Féroé sont restés bien en place, ils ne sont pas sortis du match, donc il faut les féliciter aussi. Ils ne se sont pas désunis.

Lars Olsen, le sélectionneur des Féroé, a dit que la Suisse avait été plus dominatrice que le Portugal ici-même...

Oui, mais les Portugais ont gagné 6-0. Ils sont réalistes, on le sait.

Et la Suisse pas assez...

Bien sûr. C'est notre marge de progression. Nous n'en avons pas au niveau des points, avec 18 sur 18. Mais on pourrait marquer plus, y compris ce soir. Pour se mettre à l'abri plus vite.

Qu'avez-vous pensé du match de Granit Xhaka? A notre avis, il a été vraiment impressionnant.

A mon avis aussi. On en revient à ce que je vous disais il y a quelques secondes: on joue comme on s'entraîne. Granit était vraiment bien à l'entraînement ces dernières semaines et il a fait un grand match aujourd'hui. Il a investi beaucoup d'énergie, y compris mentale. Et il a marqué, comme Xherdan Shaqiri. Notre performance a été souveraine, dans le sens où nous avons maîtrisé notre sujet sans prendre de risque.

La défaite de la Hongrie en Andorre (1-0) vous assure de la deuxième place...

Quasiment, oui. Atteindre cet objectif aussi tôt, c'est déjà très bien. Mais bien sûr, nous en voulons plus. Nous voulons gagner les trois prochains matches sur le même rythme, avec le même état d'esprit, pour avoir notre destin entre les mains lors du dernier match au Portugal. C'est ce que nous devons viser.

Pourquoi avoir fait le choix d'offrir sa première sélection à Manuel Akanji?

Je l'ai trouvé bon à l'entraînement et il a l'habitude de jouer à un bon niveau avec le FC Bâle. Il a plusieurs qualités, dont l'assurance et la vitesse. C'est vrai, il n'avait jamais joué avec nous, donc c'était un peu un point d'interrogation. Mais en fait pas tant que ça... et il l'a prouvé avec sa bonne performance.

Haris Seferovic et Admir Mehmedi ont beaucoup donné, mais ils ont manqué de rythme. Partagez-vous cet avis?

Ce que je peux dire, c'est que nous avons besoin de joueurs qui ont des minutes de jeu dans les jambes. Je vais regarder cela de manière plus pointue la saison prochaine. Ce sera important de jouer en club, je vais y être attentif. Parce que plus avez de rythme, plus vous avez de confiance. Et meilleur vous êtes.

Cette équipe semble posséder un excellent état d'esprit. Est-ce aussi votre impression?

Oui. On le voit à plusieurs choses, dans la vie de groupe, dans la solidarité sur le terrain. On s’aide aussi dans les moments compliqués. Et ça aussi, ça me plaît.

Qu'allez-vous dire à vos joueurs ce soir, avant qu'ils ne partent quasiment tous en vacances?

D’abord, je vais les féliciter encore une fois. Mais je vais aussi leur répéter que l'équipe nationale a besoin qu'ils jouent en club. S’ils ont besoin d’aide ou de mon avis, je suis prêt à échanger avec eux. Je l’ai d'ailleurs déjà fait ces dernières semaines. (Le Matin)