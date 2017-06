A ceux qui doute encore que Cristiano Ronaldo est bien le meilleur joueur du monde du moment et qu'il va sans aucun doute remporter son cinquième Ballon d'or, revivez en vidéo dix de ses plus beaux buts de sa fantastique saison qui a mené le Real aux titres de champion d'Espagne et d'Europe en Ligue des champions.

(Le Matin)