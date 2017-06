Lorsqu'il est arrivé en équipe de Suisse, en 2005, Valon Behrami ne s'est pas fait que des amis parmi les anciens. Energique, ambitieux, un peu crâneur, le Tessinois, qui avait 20 ans à l'époque, n'est pas arrivé tout timide. Et forcément, parmi les joueurs bien installés, certains ont râlé. Alex Frei, notamment, n'était pas le plus ravi de l'émergence de ce fort caractère. Et puis, petit à petit, Behrami s'est fait accepter. Grâce à une chose en particulier: ses performances sur le terrain.

Aujourd'hui, à 32 ans, et après 74 sélections, le feu brûle toujours chez lui. Mais il est passé d'une position de jeune ayant tout à apprendre à un rôle de leader reconnu et respecté. «Il fait partie de mes cadres, avec Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri», a admis Vladimir Petkovic cette semaine. Désormais vice-capitaine de la Nati, Behrami a évolué dans son rôle. Il n'est plus le box-to-box qui traverse le terrain en deux accélérations. Mais il est toujours ce guerrier du milieu de terrain, ce joueur qui harcèle et qui ne lâche rien.

Une figure d'identification pour les plus jeunes

Aimé du public pour son tempérament et son attachement au maillot et à la nation, le Tessinois rêve de disputer la Coupe du Monde 2018 avant, peut-être, de dire stop. Il n'en parle pas encore, mais les fans de l'équipe de Suisse doivent désormais se préparer à l'après-Behrami. Il sera difficile à remplacer, tant sur le terrain qu'en dehors. Car en coulisses, le milieu de terrain joue un rôle essentiel, notamment d'identification auprès des plus jeunes. Granit Xhaka, par exemple, peut parfois être maladroit dans ses déclarations par rapport au Kosovo et à la Suisse. L'affaire des célébrations de but, lorsque Xhaka imitait l'aigle albanais, avait notamment allumé un début d'incendie. Behrami, en privé, ne se cache pas pour recadrer les plus jeunes lorsque c'est nécessaire. Et ils l'écoutent, sachant très bien qu'il est passé par le même processus d'intégration avant eux.

Ce vendredi à Torshavn, Behrami sera sur le terrain même s'il avoue ne pas aimer le synthétique plus que ça. Le vieux lion donnera tout, comme d'habitude, avant de se consacrer quelques jours à sa famille pour les vacances. (Le Matin)