En entrant dans le premier magasin de sport venu de Torshavn, impossible de les manquer. Pas trop loin de l'entrée, dans un rayon bien exposé, se trouvent les maillots de plusieurs clubs des Îles Féroé. Ils s'appellent B36, EB/Streymur ou Skala et ne brillent pourtant pas dans les coupes européennes. Leurs stades ont des capacités allant de 500 à 5000 personnes, mais cela n'empêche pas les Féringiens de s'y intéresser. Evidemment, la taille réduite de la population empêche les enflammades et les folles affluences, mais un chiffre interpelle tout de même particulièrement.

La Fédération féringienne de football recense en effet un peu plus de 5000 licenciés. Peu par rapport aux 268'000 revendiqués par l'Association suisse? Peut-être. Mais ce nombre est à mettre en rapport de la population. 50'000 personnes habitent aux Féroé. Ce qui veut dire, tout simplement, que 10% des gens sont officiellement licenciés dans un club! Un chiffre incroyable, qui montre bien la passion des Féringiens pour le sport.

Pas de douche, pas de buvette, mais un terrain synthétique par village

En se promenant un peu dans les campagnes, il est frappant de constater que chaque village, même le plus petit, possède son terrain de football. L'herbe pousse partout dans les environs, mais les surfaces de jeu sont synthétiques, pour des raisons climatiques évidentes.

Jeudi soir, les jeunes de Sandavagur s'entraînaient, pas trop loin de l'église, sous le regard désintéressé des inévitables moutons paissant un peu plus haut. Sandavagur est un petit village de 828 habitants et ce soir-là, ce sont bien 40 enfants qui tapaient dans le ballon. «On adore ça. En fait, tous mes copains sont là, je n'en connais pas un qui ne joue pas. Dès que l'école est finie, on court au terrain avec notre ballon», se marre Johann. L'entraînement n'est pas très structuré, un seul entraîneur devant s'occuper des 40 jeunes. «D'habitude, on est deux, alors ça va. Mais là, mon collègue n'a pas pu se libérer», se plaint l'éducateur, un peu dépassé par la fougue des petits.

Le soleil ne se couchant jamais, les terrains n'ont pas besoin de projecteurs. Mis à part le stade national, dont les lumières sont visibles loin à la ronde, les terrains de l'île n'en comptent d'ailleurs pas. Et forcément, les gamins n'ont jamais envie de s'arrêter vu qu'il ne fait jamais nuit. Fait étrange, les infrastructures autour des terrains sont quasiment inexistantes. «On n'a pas besoin de construire de douches. Les villages sont tellement petits, chacun se douche chez lui», explique l'entraîneur. Et la buvette, lieu sacré pour les footballeurs helvétiques? «La quoi?», s'interroge notre interlocuteur. Les évidences ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, apparemment.

10% de la population au stade vendredi!

Une chose est sûre, les Féringiens aiment le ballon rond, mais surtout comme pratiquants. Les bars proposent les matches internationaux et la Premier League anglaise, mais surtout, les habitants de l'archipel sont amateurs d'effort physique et du «vivre-ensemble». Ce vendredi soir, ils seront environ 5000 à assister au match face à la Suisse. Là aussi, 10% de la population totale environ. (Le Matin)