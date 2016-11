Cristiano Ronaldo, sacré champion d'Europe avec le Portugal aux dépens de la France (1-0 a.p.), a confié que les joueurs français «pensaient qu'ils allaient gagner facilement» la finale de l'Euro 2016. CR7 a ajouté que les Bleus «souriaient beaucoup» avant la partie, dans un entretien à «France Football» à paraître mardi.

«Bien sûr que tu as le droit de sourire avant un match, mais là tous semblaient très contents. (...) Leur gestuelle dénotait aussi une certaine assurance... Moi, j'ai eu ce feeling et je m'en suis servi, comme capitaine, pour motiver mes coéquipiers», ajoute Ronaldo dans des extraits mis en ligne sur le site de l'hebdomadaire lundi soir.

«CR7», qui a décroché en juillet dernier le premier trophée international de l'histoire de la sélection portugaise, est également revenu sur sa sortie prématurée sur blessure, «la plus grande tristesse» de sa carrière. «Je ne pouvais pas plier la jambe... Ça n'allait pas être la finale dont j'avais rêvé, je ne pouvais plus jouer», raconte Ronaldo, contraint de sortir à la 25e minute du match pour une blessure au genou, et de vivre la finale sur le banc de touche.

«La meilleure saison de sa carrière»

Ronaldo ajoute par ailleurs dans France Football: «C'est drôle parce que, peu après la finale, en vacances à Miami, j'ai croisé Antoine Griezmann dans un restaurant où il dînait avec sa fiancée. Il est venu me voir à ma table et m'a dit, dans un sourire complice: 'Cristiano, je te déteste !'».

Concernant sa quête d'un quatrième Ballon d'Or, «CR7» s'est dit «plutôt rassuré et détendu» en vue de l'obtention du prestigieux trophée après avoir connu cette année la «meilleure saison» de sa carrière, remportant également la Ligue des champions avec le Real Madrid.

Déjà sacré meilleur joueur du monde en 2008, 2013 et 2014, Ronaldo (31 ans) fait figure de grandissime favori, après avoir terminé meilleur buteur de la C1 remportée en mai avec le Real (16 buts), en plus de son titre continental avec la sélection portugaise en juillet.

(ats/Le Matin)