Les New Saints n’appartiennent certes pas au gratin européen, il n’empêche qu’ils sont désormais seuls au monde. En enquillant hier soir un 27e succès consécutif, toutes compétitions confondues, ces Gallois sont dorénavant les seuls détenteurs d’un record du monde qu’ils partageaient jusque-là avec le grand Ajax Amsterdam de Cruyff (26 victoires de rang lors de la saison 1971-1972).

Pour entrer à leur tour dans la légende et effacer un record vieux de 44 ans, les New Saints ont battu hier soir l’équipe de Cefn Druids sur le score de 2-0, grâce à Ryan Edwards et Jon Routledge, dans le cadre du championnat du Pays de Galles. Cette saison, les Ecossais d’East Kilbride avaient fait encore mieux (30 succès de suite) mais leur série n’avait pas été homologuée par le Guinness des records, cette formation évoluant en 5e division.

En début de semaine déjà, le coach des Saints, Craig Harrison, était sur un nuage. «C’est un peu irréel quand on pense à ce que l’on a réalisé, confiait-il. Beaucoup de choses ont été dites sur nous, notamment que nous ne pouvions pas nous comparer à l’Ajax. Mais remporter 26 matches de suite, quel que soit le niveau, est une performance incroyable de la part des joueurs.» Son équipe n’a plus perdu depuis juillet dernier et un revers concédé face à l’APOEL Nicosie lors du deuxième tour qualificatif de la Ligue des champions.

Nul doute que la bière a dû couler à flots après cette 27e victoire consécutive des Saints, qui évoluent sur dans le petit stade de Park Hall (2000 places) . En Super league helvétique, le record est la propriété du FC Bâle (13 victoires de rang au début de la saison 2003-2004.

(Le Matin)