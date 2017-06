Ils sont venus de Copenhague et d'Edimbourg et ils sont tous arrivés entre mercredi, jeudi et vendredi aux Féroé. Et ils sont nombreux. 600, à peu de choses près. Certains sont même venus sans billet pour le match, priant pour s'en procurer tout à l'heure aux alentours de l'enceinte. Ils, ce sont les supporters de l'équipe de Suisse.

Le stade Torsvollur pouvant accueillir 6000 personnes en configuration normale, ils seront donc plus de 10% et ils promettent de faire du bruit. Les toupins sont de sortie, les fameux bonnets à corne de vache aussi et il est impossible de les rater en ville de Torshavn. Que ce soit tout au sud, vers le port, ou un peu plus haut, les Suisses mettent l'ambiance aux Féroé. Evidemment, c'est jour de match. Mais avant, les voyageurs ont eu l'occasion de s'extasier devant les beautés d'un pays vraiment pas comme les autres.

«Déjà à l'atterissage, c'était splendide. On nous avait dit que ça pouvait être parfois un peu scabreux, mais là, c'était tout simplement magnifique», nous a dit Olivier, venu de Collex-Bossy avec deux copains. Le temps est en effet au beau fixe, avec un soleil qui n'en finit pas de briller sur les Féroé, cet ensemble d'îles situées au nord de l'Océan atlantique, pas trop loin de la mer de Norvège. Pour passer d'une île à l'autre, il est possible d'utiliser soit la voiture, soit le ferry. «Nous, on a opté pour la voiture», explique Gwendoline, de Fribourg. Accompagnée de son copain, la jolie blonde n'est pas une fan de l'équipe de Suisse. «Enfin, disons que j'aime bien regarder les matches et que nous sommes déjà allés plusieurs fois à Berne et à Bâle. Mais je ne fais jamais les déplacements. Pour les Féroé, je me suis dit que c'était pour une fois l'occasion d'en faire un. On reste toute une semaine pour que ça vaille la peine», nous a-t-elle dit. Le verdict? «Enchantée. C'est splendide. Ce que je préfère, ce sont les maisons avec l'herbe sur le toit, c'est vraiment particulier.»

L'humoriste Denis Meylan, dit «Bouillon», a lui choisi l'option du bus de location. Venu avec cinq amis (tous «vieillissants», selon ses propres dires), il les trimbale de village en village, en évitant au maximum ce qu'il appelle «les coins touristiques». Ils habitent d'ailleurs dans une cabane tout au nord, à Elduvik. Isolés de tout. «Si c'est pour voir des Suisses allemands tout le voyage, autant aller à Herzogenbuchsee», grogne-t-il (avec le sourire). Les Alémaniques sont en effet largement les plus nombreux, à vue d'oeil. Une proportion? Disons 450 sur 600, mais ce n'est là que notre propre estimation. Bouillon, lui, cherche les coins typiques, comme cette terrasse de bistrot près du port où il a pu déballer une très odorante tranche de baleine achetée peu avant à un étal. «C'est l'aileron supérieur ou inférieur?», lui demande un de ses camarades. «Tais-toi et mange», lui répond l'humoriste, sous le regard horrifié de deux Féringiennes. Apparemment, selon les explications des deux habitantes du lieu, la baleine se mange crue. A ce que l'on a compris, ça se cuit comme du lard.

Pas loin de là, toujours près du port, un groupe d'amis venus d'Argovie prend le petit déjeuner. Oui, à 11h. Du pain, du beurre, du jambon et un peu de fromage, le repas n'a rien d'extravagant. Moins qu'une tranche de baleine crue, en tout cas.

Johann et son père Claude sont eux venus du Chablais vaudois. Et ce qui les intrigue, ce sont ces fameux moutons. «Il y en a vraiment partout, c'est dingue», s'étonne Johann. Ils seraient plus de 100'000 ovidés, pour 50'000 citoyens des Îles Féroé. Un habitant, deux moutons. «Mais ils en font quoi?» se demande le paternel, en constatant que les restaurants n'en proposent pas plus que ça à la carte. Il n'a apparemment pas assez cherché, sachant qu'on a pu manger un délicieux Skerpikjøt, une spécialité locale à base de mouton évidemment. Un régal.

