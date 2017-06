L'équipe de Suisse s'est imposée 2-0 à Torshavn vendredi. C'est bien. Mais tout n'a pas été parfait lors de ce séjour tout au nord de l'Europe.

Ce qu'on a aimé

L'état d'esprit des joueurs de la Nati Il n'y a encore pas si longtemps, venir aux Féroé juste avant les vacances aurait ressemblé à une punition pour certains internationaux. Mais cette équipe de Suisse-là est soudée autour d'un objectif commun: aller à la Coupe du Monde en Russie. Il y a une âme dans cette équipe, une cohésion qui se traduit par une vraie solidarité sur le terrain. Finis les débats détestables autour des double-nationaux: désormais, tout le monde se tait et se bat pour le drapeau. Le match de Granit Xhaka vendredi a ainsi été exemplaire. Même contre les Féroé, le milieu de terrain a couru et s'est battu, récupérant beaucoup de ballons et se mettant au service de ses coéquipiers. A l'image de Xhaka, la Suisse a abordé ce match avec envie et se l'est rendu facile. Il faut l'en féliciter.

Le match de la charnière centrale D'accord, il n'y avait pas Robert Lewandowski en face. Mais quand même: Johan Djourou et Manuel Akanji ont parfaitement fait le boulot, se montrant concentrés et efficaces de la première à la dernière seconde sur le synthétique de Torshavn. Le Genevois a été impressionnant dans les duels, imposant son physique même face aux costauds attaquants féringiens. Pour sa toute première sélection, Akanji a fait ce qu'on attendait de lui. Il n'a pris aucun risque et joué très sobre, tout en faisant admirer sa qualité de relance des deux pieds. Et s'il avait gagné sa place ce vendredi? Il est rapide, dégage de l'assurance et surtout il joue en club. En tout cas, il a marqué des points. Et, accessoirement, il a lié cette semaine son destin à celui de l'équipe de Suisse, puisqu'il ne peut désormais plus jouer pour le Nigeria.

Les supporters suisses Ils étaient 600, ce qui n'est pas un petit chiffre. Comme motivation pour ce lointain voyage, il y avait l'attrait de découvrir les paysages magnifiques des Féroé, bien sûr, mais il y avait aussi un réel regain de popularité autour de l'équipe nationale. Depuis le début de la campagne de qualifications, la Nati remplit 90% du stade à chaque fois, que ce soit à Bâle, Genève ou Lucerne. Et même à Neuchâtel en amical. Les Suisses aiment de nouveau leur équipe nationale, qui le leur rend bien en s'ouvrant de plus en plus. Et bien sûr, les résultats sur le terrain parlent en sa faveur.

Le sept sur sept Cela peut sembler anodin, mais ça ne l'est pas tout à fait. La Suisse a gagné ses sept derniers matches, dont six officiels. Le record était jusqu'à alors à cinq et il pourrait bien monter jusqu'à neuf, en tout cas, puisque les prochains adversaires de la Nati seront Andorre et la Lettonie. Bien sûr, les campagnes de qualification sont moins denses qu'il y a quelques années, en raison de l'apparition de nouveaux pays. Et si le match amical d'il y a huit jours avait été joué contre la France ou l'Italie plutôt que la Biélorussie, il n'y aurait peut-être jamais eu de record. D'accord. Mais quand même: la Suisse a régulièrement trébuché par le passé contre les équipes abordables (face au Luxembourg, par exemple). La régularité dont elle fait aujourd'hui preuve montre sa progression.

Blerim Dzemaili Le joueur de Montréal est le seul à ne pas avoir le droit de partir en vacances aujourd'hui, puisqu'il doit rejoindre le Canada. Il pourra souffler un peu en juillet et il l'aura bien mérité. En pleine forme, il a effectué un gros match face aux Féroé, se montrant constamment disponible.

Les supporters féringiens Ils étaient 4000 à peu près, soit 8% de la population de l'île. Ils ont chanté tout le long, même lorsque leur équipe perdait. Très accueillants, très sympas, ils ont échangé maillots et écharpes avec les fans suisses à la fin du match et les scènes de communion ont continué dans les bistrots. Et le soleil ne se couchant jamais en cette période de l'année, certains supporters de la Nati avaient de tout petits yeux samedi à l'aéroport...

Ce qu'on n'a pas aimé

Le match de Haris Seferovic On espère pour lui que les journalistes portugais ont oublié que la Suisse jouait ce vendredi, mais on en doute. Le nouvel attaquant de Benfica ferait bien de planquer la vidéo de ce match, afin que les supporters des Encarnados ne puissent pas tomber dessus. Sinon, ils se demanderaient qui est l'avant-centre que le club le plus titré du Portugal vient de recruter... Il va devoir vraiment élever son niveau de jeu, que ce soit à la Luz ou avec l'équipe de Suisse.

Les conditions de jeu trop idéales Pour vraiment tester le caractère de la Nati, on espérait du vent, de la pluie et des moutons qui volent dans tous les sens. Les Îles Féroé sont imprévisibles au niveau de la météo, mais le séjour de l'équipe nationale s'est déroulé sous un soleil permanent (pas une goutte de pluie en trois jours) et sans un kilomètre-heure de vent. Le terrain synthétique était parfait, les gens accueillants et sympathiques et les Féringiens pas trop agressifs sur le terrain. Un déplacement piège, vraiment? Plutôt une très belle promenade au grand air du large...

Des moutons de tous les côtés Dieu sait qu'on aime les animaux et que les ovidés occupent une place toute particulière dans notre coeur, mais là, c'est trop. A gauche, des moutons. A droite, des moutons. Devant, des moutons. Dans l'assiette, des moutons. Et pas une seule vache sur tout l'archipel. Vivement le retour à la maison pour caresser tendrement l'affectueux museau d'une Simmental. (Le Matin)