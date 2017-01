La légende du football argentin Diego Maradona, qui s'est longtemps profilé comme un pourfendeur de la FIFA, a visiblement changé d'avis depuis l'accession de Gianni Infantino à la présidence.

L'ancien numéro 10 a estimé que faire passer la Coupe du monde de 32 à 48 équipes, une proposition lancée par Gianni Infantino, était «une idée fantastique».

«Cela donnera plus de possibilités à plus de pays qui n'avaient jamais atteint ce niveau de la compétition», a ajouté Maradona ce lundi, à l'issue d'un match rassemblant des anciens joueurs et disputé au siège de la FIFA, à Zurich, à la veille d'un vote crucial sur l'élargissement du format du Mondial dès 2026.

A ceux qui estiment qu'un Mondial à 48 entraînerait une baisse du niveau sportif, Maradona répond: «Au contraire, la qualité ne tombera pas (...) Ce serait un tournoi avec plus de football.»

Les photos prises pendant ce match de légendes prouvent qu'il existe une complicité certaine entre Infantino et Maradona. Rien d'étonnant, donc, à ce que le «Pibe de Oro» défende les idées du nouveau président.

Maradona, Van Basten, Batistuta, Desailly, Puyol & more!

FIFA Legends took to the pitch in Zurich???????? before #TheBest Awards ???? pic.twitter.com/63GQPtntXR — FIFA.com (@FIFAcom) 9 janvier 2017

(Le Matin)