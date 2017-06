Histoire de ne pas rester sur trop d'échecs après une saison sans titres majeurs pour le FC Barcelone, Lionel Messi aurait l'intention de se marier. C'est du moins ce qu'a annoncé Juan Pablo Varsky, journaliste à la Radio argentine Metro: «Mesdames et messieurs, Antonella Roccuzzo et Lionel Messi vont se marier! C’est une première mondiale».

Lionel Messi (30 ans tout bientôt) et Antonella Roccuzzo (29 ans) devraient se dirent «oui» le 30 juin à Rosario, en Argentine, d'où ils sont les deux originaires. Ils vivent ensemble depuis 2008 et ont deux garçons, Thiago (4 ans) et Mateo (1 an), nés tous deux à Barcelone.

Du beau monde est évidemment attendu pour cet événement. Parmi les invités de la star du Barça, on devrait retrouver ses coéquipiers et amis Luis Suarez et Gerard Piqué. (Le Matin)