Ce sera «très compliqué» pour Bastian Schweinsteiger de jouer avec Manchester United cette saison, a prévenu vendredi son nouvel entraîneur José Mourinho, qui ne souhaite pas faire jouer l'Allemand âgé de 32 ans, désireux, lui, de rester.

«Je pense cela arrivera difficilement», a assuré le technicien portugais, interrogé pour savoir si l'ex-milieu du Bayern Munich avait des chances de jouer. «Je ne dis pas que c'est impossible, je dis que ce sera très compliqué».

«J'ai Paul Pogba, Ander Herrera, Morgan Schneiderlin, Marouane Fellaini et Michael Carrick. Cela fait cinq joueurs pour deux places. Cela semble compliqué qu'une chance se présente. Et si on a des problèmes ou qu'il y a une opportunité, j'ai quelques bons joueurs au centre de formation. Je serais ravi d'accélérer leur progression en les faisant monter», a poursuivi «Mou» en veillant bien à fermer la porte à «Schweini».

«C'est sa vie, sa carrière»

«MUFC sera mon dernier club en Europe, avait pourtant écrit mercredi l'ex-international allemand sur Twitter. Je respecte les autres clubs, mais Manchester United est le seul qui aurait pu me faire quitter le Bayern Munich. Je serai prêt si l'équipe a besoin de moi».

«C'est sa vie, sa carrière, lui a encore répondu Mourinho. Il a un contrat ici et il a décidé de rester, ce n'est pas un problème pour nous. Le foot, c'est prendre des décisions. J'ai fait ça tout au long de ma carrière. Pas seulement moi, tout le monde. Les joueurs réagissent parfois différemment. Bastian ne parle pas beaucoup. Il est libre de réagir comme il l'a fait, de façon objective et polie».

Depuis l'arrivée de José Mourinho cet été, Schweinsteiger a été écarté de l'équipe première, provoquant des rumeurs sur son départ alors qu'il lui reste deux ans de contrat.

Arrivé en provenance du Bayern Munich la saison dernière pour 16,9 millions d'euros, le milieu de terrain a joué 31 matches en 2015-2016 et marqué un but.

Vainqueur de la Coupe du monde 2014 avec l'Allemagne, «Schweini» a pris sa retraite internationale le mois dernier après 120 sélections avec la Mannschaft. (afp/Le Matin)