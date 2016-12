Neymar n'a pas participé au festival de buts de Barcelone, mercredi contre Hércules en Coupe du Roi. Comme Luis Suarez et Lionel Messi, il avait pu bénéficier d'un congé de Noël anticipé.

Du coup, le Brésilien profite de son temps libre. Il a ainsi posté une photo de lui sur Snapchat, participant à une soirée déguisé en Batman. Mais il n'était pas seul sur la photo.

A ses côtés, déguisée en Catwoman, on reconnaît son ex-petite amie, Bruna Marquezine. Or, Neymar et Bruna se sont séparés en 2014...

Sont-ils de nouveau ensemble? That's the question. Et la diffusion de cette photo ne va pas faire taire les rumeurs...

Snapchat Neymar Jr (Le Matin)