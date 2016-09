A la fête en Ligue 1, Nice est moins à son affaire en Europa League. L'équipe de Lucien Favre a perdu 5-2 à Krasnodar lors de la 2e journée du groupe I et occupe la dernière place du groupe.

Les Français ont souvent souffert face à des Russes qui ont parfaitement exploité leurs contres en fin de match pour donner au score une ampleur sans doute trop sévère.

Krasnodar a marqué par Smolov (22e), Joaozinho (33e/65e pen) et Ari (86e/93e), alors que Balotelli (42e) et Cyprien (71e) ont trouvé la cible pour les visiteurs. Malade, Balotelli est sorti à la pause. Même diminué, il a démontré son sens du but en une occasion.

Dans ce groupe, Schalke 04, avec Breel Embolo, a dominé Salzbourg 3-1. Les Allemands et Krasnodar ont six points, contre zéro pour les Autrichiens et l'OGC Nice. L'avenir européen semble bouché pour Lucien Favre.

Mayence, avec Fabian Frei, s'est imposé 3-2 en Azerbaïdjan contre Gabala. L'équipe de l'entraîneur suisse Martin Schmidt compte quatre points en deux matches. (si/nxp)