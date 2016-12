Le milieu offensif de Chelsea Oscar va bientôt signer au Shanghai SIPG, pour un montant selon la presse de 71 millions d'euros. Ce qui constituerait un record en Asie.

Le montant du transfert n'a pas été précisé mais, selon le quotidien britannique The Guardian, il s'élèverait à 60 millions de livres, ce qui en ferait, de loin, le nouveau transfert-record en Asie. Le Shanghai SIPG détient déjà le record avec Hulk, un autre attaquant brésilien, acheté en juillet dernier au Zénit Saint-Pétersbourg pour 55,8 millions d'euros.

Le transfert d'Oscar (25 ans) représenterait également la plus grosse vente réalisée par Chelsea, battant les 50 millions de livres obtenues lors de celle de David Luiz au PSG en 2014.

Les clubs de Super League ont dépensé plus de 400 millions d'euros pour l'achat de joueurs en 2016, après un appel du gouvernement chinois à faire du pays une superpuissance footballistique à l'horizon 2050. Les équipes chinoises, souvent adossées à de riches groupes privés, n'attiraient il y a peu que d'anciennes gloires en fin de carrière.

Il n'entrait plus dans les plans de Conte

Ce sont désormais des joueurs au niveau certain et encore dans la force de l'âge qui posent leurs valises en Chine, acceptant de sacrifier une carrière européenne pour un championnat peu prestigieux mais lucratif. Même si, souvent, ceux qui font ce pari ne sont plus vraiment dans une situation très favorable.

Oscar, par exemple, n'entre pas dans les plans de l'entraîneur de Chelsea Antonio Conte, qui ne l'a titularisé que cinq fois en championnat. Propulsé maître à jouer du Brésil notamment lors du Mondial 2014 sur ses terres, le milieu de terrain n'a du reste plus porté le maillot de la Seleção depuis novembre 2015, tout comme Hulk n'a plus joué en équipe nationale depuis qu'il a rejoint Shanghai.

Cela se vérifie aussi pour d'autres Plusieurs qui ont eux aussi cédé aux sirènes chinoises: Ramires (ex-Chelsea, 29 ans), Alex Teixeira (ex-Shakhtar Donetsk, 26 ans), Jackson Martinez (ex-Atletico Madrid, 30 ans), Ezequiel Lavezzi (ex-PSG, 31 ans) ou encore Graziano Pelle (ex-Southampton, 31 ans). (ats/Le Matin)