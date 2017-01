La première cérémonie «The Best» de la FIFA ne s'est pas déroulée sans accroc révèle le Blick sur son site internet.

Six montres de luxe d'une valeur de plus de 100'000 francs avaient été livrées au siège de la FIFA il y a quelques jours pour récompenser les vainqueurs, dont Cristiano Ronaldo. Mais elles ont disparu mystérieusement sans que les circonstances du vol ne soient éclaircies.

Le quotidien alémanique précise que les joueurs et joueuses ont tout de même reçu une montre de remplacement. Et que le fameux modèle «Big Bang Football» leur sera apporté plus tard.

(Le Matin)