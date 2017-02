Greffé d'un rein et d'un foie au début du mois de décembre, le consultant vedette de Canal+ Pierre Ménès s'est confié à son collègue et ami Hervé Mathoux, devant les caméras de l'émission «19h30 Sport», sur Canal+ Sport.

Une interview poignante, diffusée vendredi, et dans laquelle il donne des nouvelles de son état de santé. Il n'en oublie pas de faire un tour d'horizon de l'actualité du foot français. Extraits.

Son état de santé: «Ça va aussi bien que possible. Les médecins sont enchantés des résultats des greffes. Le foie va super bien, le rein va super bien. C’est inespéré d’être dans cet état-là. On m’avait prévenu que ça serait très dur au début, et qu’après, il y aurait une montée un peu fulgurante. Je pense que je suis au début de cette montée. J’ai encore du mal à marcher. Je fais 88 kg. Ça va être difficile de me traiter de gros con à la télé. Con tout court, ça ne sera pas mal.»

Les arrivées de Payet et Evra à l'OM: «Avant de se demander si c’est cher ou pas, c’est une super nouvelle d’avoir un joueur de ce niveau qui revient en Ligue 1. J'avais beaucoup de doutes sur l’arrivée de Frank McCourt. Je dois reconnaître que ce qui est fait est cohérent. Rudi Garcia (ndlr: l'entraîneur de l'OM) m’a envoyé un texto en me disant: «Tu vas moins nous aimer maintenant. On a pris Evra.» Ce n’est pas grave, vous avez pris Dimitri. Je n’ai aucune colère. Il (Evra) a pu mal prendre ce que j’ai dit sur lui. J’ai mal pris ce qu’il a dit sur moi. Il n’y rien de définitif pour moi. Peut-être que ce qui m’est arrivé me rend un peu philosophe.»

Le choc Monaco - Nice de ce samedi: «C’est une belle occasion pour Monaco d’éliminer Nice. Je pense que c’est ce qui va se passer. Monaco a pris une raclée à l’aller. Les Monégasques vont être motivés. Et ils ont de la marge par rapport à Nice.»

Son retour sur le plateau de «Canal Football Club»: «J’espère toujours revenir mi-mars. Aujourd’hui, l’émission, je pourrais la faire. Le problème, c’est que je ne me déplace pas encore de façon optimale. Mais depuis que j'ai su que j'allais être greffé, je n'ai pensé qu’à ça, qu’au jour où j'allais revenir.»

"Je ne pense qu'au jour où je vais revenir"@PierreMenes s'est confié à @MathouxHerve pour une itw poignante à retrouver dans #19H30Sport. pic.twitter.com/97zwYT54ME — 19H30 SPORT (@19H30SPORT) 3 février 2017

(Le Matin)