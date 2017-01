Paul Pogba a trouvé son maître en matière d'excentricité. Le milieu de Manchester United, auteur d'un match remarquable quelques heures plus tôt contre Middlesbrough, est ensuite allé passer le Nouvel An en boîte de nuit. Il y a retrouvé... un certain Usain Bolt, grand fan des Red Devils. Les deux hommes ont immortalisé l'instant par un «handshake» assez incroyable, avec tous leurs artifices habituels.

The winning handshake heading into New Year @paulpogba @manchesterunited ???????????????????????? Une vidéo publiée par Usain St.Leo Bolt (@usainbolt) le 31 Déc. 2016 à 9h12 PST

(Le Matin)