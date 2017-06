Ricardo Rodriguez a signé pour quatre ans avec l'AC Milan. Ce transfert de l'international helvétique, qui était dans l'air, a été officialisé jeudi soir au terme de la visite médicale du joueur.

Le défenseur zurichois, qui arrive de Wolfsburg en Bundesliga, s'est engagé jusqu'en 2021 auprès du club lombard, 6e du dernier Championnat de Serie A. Les deux parties ont convenu de respecter la confidentialité sur les modalités de la transaction. La somme de transfert est estimé par différents médias entre 15 et 18 millions d'euros (entre 16,5 et 20 millions de francs).

En 184 matches officiels sous les couleurs de Wolfsburg, en cinq ans et demi, Rodriguez aura inscrit 22 buts et distillé 27 passes décisives. «Ce fut une période inoubliable et riche en succès», a fait savoir le gaucher à l'adresse de ses fans allemands. «Il est malgré tout pour moi de passer une nouvelle étape dans ma carrière. L'AC Milan est un grand club, ce sera un important défi pour moi.»

Palmarès impressionnant

Rodriguez remplacera l'international italien Mattia De Sciglio, annoncé à la Juventus. Il devrait porter pour la première fois le maillot rossonero à fin juillet, pour le 3e tour qualificatif de l'Europa League.

L'AC Milan, même s'il a perdu de son éclat ces dernières saisons, affiche un palmarès impressionnant, orné de neuf victoires en Coupe d'Europe et de 18 titres de champion d'Italie. (si/nxp)