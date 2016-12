Début octobre, Rigobert Song était victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) avec rupture d'anévrisme à Yaoundé. L'ancien capitaine du Cameroun (137 sélections), 40 ans aujourd'hui, a pu quitter l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière mercredi.

Il s'est longuement confié au quotidien sportif français L'Équipe, revenant sur ces trois derniers mois au cours desquels il a failli mourir, avant de réussir à se rétablir en ne conservant quasiment aucune séquelle.

«J’étais devant la télé à l’étage de ma maison à Yaoundé et j’ai ressenti un gros coup de fatigue, commence par raconter Song. J’avais laissé ma porte ouverte, parce que quelqu’un devant venir. Si ma porte avait été fermée à clé, c’était terminé. Ma chance, c’est d’être tombé sur le côté, donc ma langue sortait. Ma tension était à 25 et tout a explosé dans ma tête.»

Song raconte ensuite ce qu'il a ressenti durant son coma: «C’était comme un rêve. J’ai vu ma famille partie, qui me disait: «Tu fais quoi ici? Tu dois rentrer.» J’ai commencé à me débattre. J’étais attaché, mais j’ai tout arraché. J’avais une puissance incroyable. Quand le médecin me voit aujourd’hui, il me dit: «Monsieur Song, on a eu des cas, mais vous êtes exceptionnel. Sur quarante cas, trente sont partis et les dix qui restent ont des séquelles. Vous êtes impressionnant.»

Et de poursuivre: «Quand je suis sorti du coma, je faisais 60kg. Comment un homme armé physiquement comme moi en est arrivé là? Ma chance a été de faire des progrès de jour en jour. Aujourd’hui, j’en suis à 65kg. Au début, je ne pouvais pas parler. Aujourd’hui, quand on me voit, on ne peut pas imaginer comment j’étais. Quand je fais de la rééducation, aujourd’hui, je veux aider les autres, car je sais ce que c’est. Je suis vraiment revenu de très loin. Les choses peuvent très vite changer. Je le sais encore plus aujourd’hui, car je suis un miraculé.»

Rigobert Song ne retourne désormais que deux fois par semaine à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, pour y poursuivre sa rééducation.

