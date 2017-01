Le tweet moqueur de Michael Owen n'était pas passé inaperçu samedi dernier lors de la cérémonie en l'honneur du quatrième Ballon d'Or de Cristiano Ronaldo au stade Santiago Bernabeu.

L'ancienne icône de Liverpool, passée au Real Madrid entre 2004 et 2005, s'en est pris à l'autre Ronaldo. Le grand attaquant brésilien était également présent sur la pelouse.

«Je pensais que j'avais pris du poids avant que je ne voie mon vieux pote Ronnnie», a écrit Michael Owen sur son compte Twitter (voir ci-dessous).

Un trait d'humour «british» qui a déclenché la polémique sur les réseaux sociaux. A tel point que Ronaldo fut invité à réagir aux propos de l'Anglais au micro du média brésilien globoesporte (traduit par RMC).

« Je n’en ai pas parlé avec lui, mais cela m’effraye, l'importance qu'a encore mon poids, dans le monde dans lequel nous vivons. Je ne sais pas ce que cela signifie, en réalité», a-t-il déclaré, visiblement déçu par son ancien coéquipier.

I thought I was putting the pounds on until I saw my old mate Ronnie! pic.twitter.com/OeuWm23b9s