Vendredi dernier, à l’occasion de la dernière journée du championnat, Bâle - Saint-Gall avait été interrompu quelques minutes lors de l’invasion pacifique de la pelouse par les fans rhénans à un quart d’heure de la fin. L’occasion pour eux de venir prendre congé de Bernhard Heusler, le président du FCB, salué comme il se doit. Une cérémonie à laquelle avait aussi participé un certain Roger Federer.

Si ce moment d’intense et pacifique communion a été relayé jusqu’à l’étranger, il n’a par contre pas été du goût de la Swiss Football League. Laquelle, par l’intermédiaire du juge disciplinaire, vient d’ouvrir une enquête. Moins d’une semaine après son sacre, le FC Bâle encourt ainsi une sanction pour l’invasion de son terrain, réservé aux joueurs et non aux supporters. Le multiple champion de Suisse devrait s'en tirer avec une forte amende, voire une réprimande administrative. Comme quoi, le règlement, c’est le règlement. Y compris un soir de sacre et d’adieux aux (l)armes. (Le Matin)