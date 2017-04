Cela faisait près de trois mois que Xherdan Shaqiri n'avait plus débuté un match avec Stoke City. Freiné par plusieurs blessures, le joueur offensif n'avait plus disputé la moindre minute en Premier League depuis le 21 janvier contre Manchester United.

A l'occasion d'un duel alléchant contre Liverpool (16h), Shaqiri a reçu, de la part de son entraîneur Mark Hughes, l'occasion de montrer qu'il a retrouvé l'intégralité de ses moyens.

The Swiss international makes his first #SCFC appearance since January.



