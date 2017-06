Club amateur américain, le FC Washington Square a bien compris comment faire parler de lui: il a trouvé un nouveau sponsor principal pour le moins inhabituel dans le milieu puisqu'il s'agit de RedTube, le site pornographique.

Même si le nom ne fait pas directement référence au sexe, - il est inspiré du "Red Light District", quartier chaud de Montréal -, le WSFC va sans doute beaucoup faire parler de lui dans la capitale US et bien au-delà.

Happy to officially announce the partnership. It's the name on the front of the jersey that matters... @RedTube #COYSQ #RedTubeARMY pic.twitter.com/gCiWVLSBdo