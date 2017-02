Jusqu'à présent, le RB Leipzig n'avait jamais souffert de l'absence de ses joueurs cadres. Mais, samedi à Dortmund, les «Taureaux» devront se passer de quatre d'entre eux, dont trois sont forfaits en raison d'une infection grippale, a indiqué le club vendredi.

Seule équipe à suivre le rythme en tête du championnat, le RB pointe à trois longueurs du leader, Bayern Munich, avant cette 19e journée. Mais, vu les circonstances, le choc contre Dortmund (4e) pourrait prendre une tournure compliquée pour les visiteurs.

Outre le meneur de jeu suédois Emil Forsberg, qui est suspendu, les attaquants Timo Werner, Marcel Sabitzer, et le milieu Diego Demme ne seront pas de la partie. Ces quatre hommes sont des piliers de l'équipe et ont joué quasi tous les matches cette saison.

«On ne pleurniche pas»

«Si on a bien prouvé quelque chose cette saison, c'est qu'on ne pleurniche pas et qu'on trouve des solutions», a lancé l'entraîneur Ralph Hasenhüttl, lui aussi atteint de la grippe. «On nous attribue en ce moment beaucoup de qualités, qu'on attribuait autrefois à Dortmund, et nous en sommes fiers. Mais nous sommes suffisamment humbles pour savoir que ce sera difficile de ramener quelque chose de là-bas.»

Mais comme Dortmund traverse en ce moment une mauvaise passe, le match n'est pas pour autant plié d'avance. Avec quatre nuls enregistré lors de ses cinq dernières rencontres de Bundesliga, le Borrussia n'arrive pas à trouver son rythme de croisière cette saison et laisse filer, match après match, les leaders.

Déjà à 14 points du Bayern, Dortmund a pratiquement perdu tout espoir de titre mais vise encore une place sur le podium, synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions.

Battus 1-0 à Leipzig au match aller, les hommes de Thomas Tuchel savent qu'une victoire samedi est impérative, tant sur le plan comptable que pour le moral. Contrairement à son adversaire, Dortmund aura son effectif au complet samedi. Mais la forme de certains joueurs pose question: Dembélé, brillant en 2016, n'a été utilisé qu'en toute fin des deux dernières rencontres. L'animateur de l'attaque, Mario Götze, fait banquette et Aubameyang, meilleur buteur du championnat, est rentré fatigué de la CAN-2017 qu'il a disputée avec le Gabon.

Reste le jeune prodige suédois Alexander Isak, 17 ans, arrivé pendant le mercato, qui est prêt à faire ses débuts. (AFP/nxp)